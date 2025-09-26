الأمم المتحدة: ما يجري بغزة فرض نفسه بقوة على جدول أعمال الجمعية العامة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنَّ اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تكتسب طابعًا خاصًا كونها تأتي في الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة.

وأضاف خلال حوار خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، أن الاجتماعات تمثل لحظة للتجديد وإعادة التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف، في ظل عالم يشهد أزمات متفاقمة وصراعات مستمرة، بالإضافة إلى تحديات عابرة للحدود مثل تغير المناخ والأوبئة.

وأشار إلى أنَّ التحديات التي تواجه العالم تؤكد الحاجة الملحة إلى منظمة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنَّ المنظمة تأمل في أن تتبنى الدول الأعضاء المقترحات التي طرحها الأمين العام أنطونيو جوتيريش بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتحديث آليات عملها.

وفي سياق متصل، أكد دوجاريك أن القضية الفلسطينية، وخاصة ما يجري في غزة، فرضت نفسها بقوة على جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام.

وأوضح أنَّ أعمال الدورة بدأت بمؤتمر مشترك نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا لمناقشة حل الدولتين، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، أعقبه حضور فلسطيني رسمي في جلسات الجمعية العامة.

ولفت إلى أن وكالة الأونروا كانت محور نقاشات مكثفة، في إطار جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لاستمرار خدماتها الحيوية، ما يعكس أهمية القضية الفلسطينية بشكل عام، والوضع الإنساني في غزة على وجه الخصوص.