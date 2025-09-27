جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

نجحت إدارة الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة، بحسب بيان اليوم.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول اشتبه مأمور الجمرك في الراكبين (ي.م.خ) تونسي الجنسية و (أ.م.ب) مصري الجنسية، لملاحظة تكرار سفر الأول في وقت قصير، وتقدمه سابقًا بتوكيلات خاصة لاستلام محجوزات جمركية عن آخرين ، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-ray تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل عدد (2) حقيبة.

بالعرض على ماهر عبد الغني، مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد محي و ميرنا شريف وصفية مصطفى مأموري الحركة بحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 96 شريط دواء بشري ماركة Rilutek 50mg ، و8 علب دواء بشري ماركة Valcyte 450mg وعبوات فارغة مدون عليها Vfend 200mg مخبأة داخل عبوات بسكويت وشوكولاتة بحوزة الراكب الأول.

بالإضافة إلى وجود 24 شريط دواء بشري ماركة Noxafil 100mg و104 شرائط دواء بشري ماركة Vfend 200mg مخبأه بنفس الطريقة بحوزة الراكب الثاني، وبلغت قيمة المضبوطات نحو 852 ألف جنيه ووصلت قيمة التعويضات المستحقة حوالي مليون و704 ألف جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2025، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.