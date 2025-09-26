مطالبات بتحقيق دولي في جرائم إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين

- أكثر من 252 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023

- أكثر من 1000 صحفي أجبروا على النزوح أكثر من مرة في غزة

- تدمير أكثر من 670 منزلا لصحفيين بشكل كامل

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم قتل الصحفيين، ومساءلة إسرائيل عن تلك الجرائم.

جاء ذلك في بيان للنقابة بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني"، الذي يوافق 26 سبتمبر من كل عام.

وقالت النقابة، إن أكثر من 252 صحفيا قتلوا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين والمعتقلين.

وأشارت إلى "تدمير أكثر من 670 منزلا لصحفيين تدميرا كاملا، وإجبار أكثر من 1000 صحفي على النزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني".

ودعت النقابة، لتوفير الحماية الدولية للصحفيين العاملين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الصحافة الأجنبية لغزة "لضمان تغطية مهنية وشفافة للواقع الميداني".

كما طالبت "بدعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية، وفتح تحقيق مستقل فيها".

وشددت على ضرورة تفعيل أدوات الضغط الدولي "لوقف استهداف الصحافة الفلسطينية، باعتباره انتهاكا صارخا للحق في المعرفة".

واعتبرت النقابة، أن "حرية الصحافة في فلسطين، لا تزال تقف في مواجهة واحدة من أشد موجات القمع والاستهداف المنظم من الاحتلال الإسرائيلي في العصر الحديث".

وقالت إن "الصحفي الفلسطيني تحول إلى خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وسط عدوان متواصل يستهدف الإنسان والأرض والذاكرة".

وحمّلت النقابة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، "والتي تصنف وفق القانون الدولي ضمن جرائم الحرب، لاسيما أنها ترتكب بحق فئة مدنية محمية بموجب اتفاقيات جنيف".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و549 شهيدا و167 ألفا و518 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.​​​​​​​