التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يهدف لترشيد الاستهلاك وضبط الشارع

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ الدولة بدأت اليوم الجمعة في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنبثقة عن قانون المحال العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري بما يخدم مصالح الدولة والمواطن.

وأوضح أنّ المحال والمولات التجارية ستعمل وفق التوقيت الشتوي من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع مدّ العمل ساعة إضافية حتى الـ11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

ونوه بأن المطاعم والكافيهات والبازارات ستفتح أبوابها من الـ5 صباحًا وحتى الـ12 منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة.

وأشار متحدث الوزارة إلى أنّ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة خدماتها العاجلة.

واستثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية.