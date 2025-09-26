سلوى محمد علي تناشد المسئولين بدعم صناع الأفلام المستقلة

ناشدت الفنانة سلوى محمد علي، الجهات المسئولة بضرورة الالتفات إلى المخرجين الشباب من صناع الأفلام المستقلة، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل عرض أعمالهم، وذلك على خلفية الأزمة التي تعرض لها المخرج الشاب محمد يحيى مخرج فيلم "اختيار مريم"، الذي اعتصم أمام سينما زاوية احتجاجًا على عدم عرض فيلمه، قبل أن يعلن إضرابه عن الطعام للسبب نفسه.

وقالت سلوى محمد علي عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن عددا كبيرا من المخرجين الشباب يلجأون لإنتاج أفلامهم على نفقتهم الخاصة في ظل غياب الدعم، حيث يتحملون أعباء مالية كبيرة لتحقيق حلمهم في إنجاز فيلم مستقل، مشيرة إلى أن مستويات هذه الأعمال تتفاوت بين الجيد والضعيف، لكن يبقى القاسم المشترك هو حق أصحابها في أن تعرض أفلامهم على الجمهور ولو لمرة واحدة.

وأضافت أن "مسئولية عرض هذه الأعمال لا تقع على عاتق سينما زاوية، بل على المؤسسات الرسمية مثل وزارة الثقافة"، مقترحة أن تخصص قاعات مثل "سينما الهناجر" أو "مركز الإبداع" شهرًا سنويًا لعرض الأفلام المستقلة المشاركة دون لجان أو قيود فنية، بحيث يتم عرض كل فيلم مرتين خلال هذه الفترة، من غير مسابقات أو جوائز، معتبرة أن الجائزة الحقيقية هي أن يرى المخرج فيلمه مع الجمهور.