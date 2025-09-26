رئيس اتحاد النقابات الفنية: لم نتلق استقالة أشرف زكي وأتمنى تراجعه عن القرار

أكد المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن الاتحاد لم يتلق أية استقالة من الفنان الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب للممثلين، نافيا ما تردد حول تقديمه استقالة رسمية.

وقال عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أود أن أوضح خالص تقديري لدور الدكتور أشرف زكي النقابي، وقد فوجئت بخبر تقدمه باستقالته من نقابة الممثلين، وأؤكد أنه لم يرسل أي استقالة إلى اتحاد النقابات الفنية. وأتمنى من قلبي أن يعدل عن هذا القرار ويواصل ما قدمه لزملائه، ولا أنكر خدماته طوال تاريخه النقابي".

وكان الوسط الفني قد تلقى أمس صدمة كبيرة بعد إعلان أشرف زكي استقالته من منصبه، في الوقت الذي رفض فيه مجلس نقابة الممثلين هذه الاستقالة، مؤكدا تمسكه باستمراره في موقعه.