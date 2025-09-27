انتهت مواجهة تولوز أمام ضيفه نانت بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على الملعب البلدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة غياب المهاجم المصري مصطفى محمد عن المشاركة، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لتستمر التساؤلات حول موقفه الفني مع الفريق.

وسجل هدفي نانت كل من مايكل لاهدو في الدقيقة (45)، وليروكس لويس في الدقيقة (61)، بينما أحرز لتولوز يان جبوهو في الدقيقة (49)، وآرون دونوم من ركلة جزاء في الدقيقة (68).

وبهذه النتيجة، رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد نانت عند 5 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.