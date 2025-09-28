وزير الخارجية الألماني يدعو الأمم المتحدة للإصلاح لمواجهة الأزمات العالمية

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأمم المتحدة إلى العودة إلى قيمها التي تأسست عليها والسعي لإصلاحات تمكنها من مواجهة أزمات العالم بشكل أفضل، وذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت.

وحذر فاديفول قائلا: "سنخسر جميعا فقط في عالم يُسيطر فيه الأقوى، حيث تصبح القواعد الدولية غير مجدية، وعالم تُلزم فيه المعاهدات الضعفاء فقط، وعالم تصبح فيه الحرب استمرارا للدبلوماسية بوسائل أخرى". وأضاف: "مثل هذا العالم سيُحكم في النهاية بالقوة".

ودعا وزير الخارجية إلى احترام متجدد لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مذكرا المندوبين بأن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بالتمسك بها، في إشارة واضحة إلى روسيا.

وأشار فاديفول إلى أن الأمم المتحدة تواجه بعد ثمانين عاما على تأسيسها تحديات كبيرة، بما في ذلك أزمة الميزانية، وأزمة التعددية، ونقص احترام القانون الدولي، دون أن يذكر بشكل مباشر سياسة "أمريكا أولا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدت إلى تقليص الولايات المتحدة لتمويلها للأمم المتحدة.

وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة قادرة على القيام بدورها بفعالية".

وأكد فاديفول على أن مجلس الأمن بحاجة للإصلاح، مع إضافة مقاعد دائمة وغير دائمة لتعكس بشكل أفضل واقع العالم. وقال: "يجب أن تذهب المقاعد الدائمة الإضافية إلى المناطق الممثلة تمثيلا ناقصا اليوم .. أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

كما جدد تأكيد ترشيح ألمانيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للأعوام 2027-2028، متعهدا بأن تدافع ألمانيا عن العدالة والسلام والاحترام.