تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشكل مباشر لحل أزمة اللاعبة شروق وفا لاعبة منتخب مصر للشطرنج، وذلك بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا باللاعبة، أكد خلاله حرصه الكامل على دعمها ومساندتها، مشددًا على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير تسبب في هذه الأزمة.

وأكد أشرف صبحي أن "اللاعب المصري يمثل مصر كلها، ومن واجبنا أن نوفر له كل سبل الدعم والنجاح. شروق وفا نموذج مشرف، ولن نسمح بتكرار أي تقصير يمس أبطالنا الرياضيين."

من جانبها، تعهدت اللاعبة شروق وفا بالاستمرار في تمثيل مصر ورفع علمها في جميع المحافل الدولية والمحلية المقبلة، مؤكدة اعتزازها بالانتماء للمنتخب الوطني.

وأعربت اللاعبة شروق وفا عن تقديرها الكبير لدعم الوزير وتدخله السريع في حل الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل مشوارها الرياضي بكل قوة، وأنها ملتزمة برفع اسم مصر في كافة البطولات الدولية والمحلية المقبلة.

ويأتي هذا التدخل في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة شكاوى اللاعبين ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.