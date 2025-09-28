لافروف: ألمانيا ترغب في إخضاع أوروبا مثلما فعلت إبان حقبة هتلر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا بأنها تضمر نيات توسعية تعيد للأذهان العهد النازي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ألمانيا تخضع لـ "عسكرة" و "إعادة إضفاء الصبغة النازية".

وأعلن: "لماذا يتم فعل هذا؟ على الأرجح لنفس الهدف الذي وضعه هتلر نصب عينيه: لجعل أوروبا باكملها خاضعة لسيطرته". وبينما كان يسعى هتلر إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بالاتحاد السوفييتي، زعم لافروف أن ألمانيا الحديثة تحاول الآن فعل ذات الأمر مع روسيا.

وشن لافروف أيضا هجوما شخصيا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأشار إلى أن الخطاب ذى النزعة العسكرية لميرتس يتزايد باستمرار وأن المستشار تباهى بتغيير الدستور الألماني ليعيد ألمانيا قوة عسكرية كبرى.