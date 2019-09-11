اتفاق على معظم القضايا العالقة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

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اتفق طرفا التفاوض الحكومة السودانية والجبهة الثورية في محادثات جوبا عاصمة جنوب السودان حول معظم القضايا العالقة بينهما.

صرح بذلك توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، حسبما ذكرت الثلاثاء، وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد قلواك اقتراب توصل الطرفين الى سلام شامل، موضحا انخراطهما في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة واستمرت ليومين فى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، بعد وصول وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو.

وقال توت إن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

كانت الجبهة الثورية قد ابدت تحفظها على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير في السابع عشر من الشهر الماضي والتي ادت إلى تشكيل المجلس السيادي وتشكيل حكومة.