مسؤول نفطي عراقي: التوقيع على عقد لحفر 20 بئرا نفطية في الناصرية

صرح فياض النعمة وكيل وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، بأن شركة نفط ذي قار وقعت عقدا لحفر 20 بئرا نفطية مع شركة الحفر العراقية بقيمة 128مليون دولار.

وقال الفياض، في كلمة بعد حفل التوقيع، إن هذا العقد يأتي " دعما من الوزارة للجهد الوطني لتطوير الانتاج في حقل الناصرية من خلال حفر 20 بئراً تضيف إلى معدلات الانتاج في الحقل 40 ألف برميل من النفط الخام، فضلاً عن استثمار الغاز المصاحب بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز سيتم استخدامها كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد، في كلمة مماثلة، أن العقد من العقود المهمة التي لها أثر في زيادة الطاقات الإنتاجية من النفط الخام والغاز، حيث ستصل الطاقات الإنتاجية لحقل الناصرية بعد إنجاز عمليات الحفر إلى 200 ألف برميل باليوم وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز في الحقل لتصل إلى 100 مقمق باليوم".

وأضاف أن توقيع العقد يأتي وفقا لاستراتيجية وزارة النفط في تنفيذ مشاريع تطوير الانتاج والحقول بالجهد الوطني وان حقل الناصرية يشهد نموا مضطرداً بفضل الملاكات الوطنية في شركة نفط ذي قار".

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم محمد خضير إن "العقد يتضمن تنفيذ عمليات حفر 20 بئراً باستخدام اربعة ابراج حديثة، وأن الشركة ستوفر كافة الامكانيات لتنفيذ العقد خلال المدة المقررة والبالغة سنتان، بكلفة مالية ( 128 ) مليون دولار".