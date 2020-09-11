 سحب مخطوطة مكسيكية من مزاد أمريكي بعد شكوى سرقة - بوابة الشروق
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سحب مخطوطة مكسيكية من مزاد أمريكي بعد شكوى سرقة

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 5:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 5:34 ص

سحبت مخطوطة يرجع تاريخها لعام 1521 مرتبطة بالفاتح الإسباني هيرنان كورتيس من مزاد في نيويورك بعد أن تم الإبلاغ عن سرقتها من الأرشيف الوطني للمكسيك.

وقالت ألكساندرا نيلسون كبيرة مسؤولي التسويق في دور سوان للمزادات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس،إنه "تم سحب اللوط ولن يتم بيعه. ونحن نتطلع إلى التعاون الكامل مع تحقيق في هذه المسألة".

وتعبر المخطوطة التي كان من المقرر عرضها في مزاد علني في 24 سبتمبر الجاري، عن طلب الى كورتيس يتعلق بطلب تقدم به المفتش العام للملك الاسباني.

وأبلغ باحث درس الوثيقة في الأرشيف الوطني في المكسيك في عام 2010 المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في البلاد بالمزاد. وقد تم إبلاغ مكتب المدعى العام بالسرقة المفترضة .

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