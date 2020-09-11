رئيس الحكومة الفرنسية يناشد المواطنين الالتزام بقواعد الحماية الصحية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

طالب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، المناطق المتضررة بشدة بعدوى فيروس كورونا بشكل خاص باتباع إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا بحلول يوم الاثنين المقبل بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالعدوى مؤخرا فيها.



وتشمل هذه المناطق مدن مرسيليا وبوردو ومنطقة جوادلوب فيما وراء البحار، وفقا لما أوضحه كاستكس مساء اليوم الجمعة بعد جلسة مع مجلس الدفاع الفرنسي في باريس.



وحث رئيس الوزراء في الوقت نفسه على الالتزام بقواعد التباعد البدني، مشيرا بالقول: "الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في فرنسا، والحال غدا يتوقف على تعاملكم مع الوضع، يتوقف علينا جميعا".



كان العديد من الفرنسيين يتوقعون فرض قواعد أشد صرامة – مثل قيود على التجول في بعض المناطق أو إغلاق المطاعم.



وبدلا من ذلك ناشد كاستكس المواطنين، معتمدا على شعورهم بالمسؤولية، الالتزام باتباع إجراءات مكافحة كورونا.