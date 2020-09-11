هل هناك موجة مرتقبة من الكورونا؟ ندوة بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد بيت ثقافة مير محاضرة تثقيفية بعنوان "التخطيط أساس النجاح" قدمها مصطفى عبد التواب الذي تناول الحديث حول أهمية التخطيط في حياتنا وان يكون للفرد هدف وان ينجح في تحقيقه من خلال التخطيط المستقبلي لحياته.

نفذ قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، ورشة التفصيل والخياطة ضمن فعاليات نادى المرأة بالقصر حيث قامت حفيظه سعد محمد بشرح طريقة عمل فستان وأخذ المقاسات عبر الأونلاين، كما أقام القصر ورشة فنية للأطفال عبر الأونلاين بعنوان "ارسم بغبغان" قدمتها الفنانة ولاء فرحات وقامت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم رسم بغبغان بالألوان.

أعدت مكتبة صلاح شريت بريفا ورشة أشغال فنية للأطفال تحت عنوان "هدية بابا وماما" قدمتها الفنانة رانيا عاطف أشغال فنية بالخرز وعمل ميدالية، كما ألتقي مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط فى اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة برئاسة الأديب أشرف عكاشة حيث قدم الأديب أيمن رجب طاهر ورشة كتابة قصصية للحضور، وناقش بعض أعمال الأدباء والشعراء الجدد.

نظم قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية ضمن فعاليات برنامج "أبقى آمنا" التابع لإدارة الشئون الثقافية بالفرع أقيمت محاضرة تحت عنوان "هل هناك موجة مرتقبة من الكورونا" قدمها الدكتور بيتر رمسيس مدير الإدارة الصحية بابوتيج، والذي قدم إجابات للعديد من الأسئلة الشائعة حول أن هل هناك موجة مرتقبة من الكورونا وهل تختلف الأعراض وما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا و هل الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، كما قدم بعض النصائح التي تساعد على تقليل نسبة انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.