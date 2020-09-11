 الاتحاد الأوروبي يسعى لعرض أزمة بيلاروس على مجلس حقوق الإنسان الأممي - بوابة الشروق
الجمعة 11 سبتمبر 2020 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يسعى لعرض أزمة بيلاروس على مجلس حقوق الإنسان الأممي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 11:27 م

دعت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى مناقشة أزمة بيلاروس واتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال مبعوث ألمانيا في جنيف ميشائيل فون أونجرن شتيرنبرج نيابة عن التكتل الأوروبى : "إن التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في بيلاروس فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020 يحتاج إلى اهتمام عاجل من مجلس حقوق الإنسان".

وتقرر الدول الـ 47 الأعضاء بالمجلس يوم الاثنين المقبل ما إذا كانت ستقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي ، وذلك عندما تبدأ الأمم المتحدة دورتها الخريفية السنوية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك