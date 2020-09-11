الاتحاد الأوروبي يسعى لعرض أزمة بيلاروس على مجلس حقوق الإنسان الأممي

دعت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى مناقشة أزمة بيلاروس واتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال مبعوث ألمانيا في جنيف ميشائيل فون أونجرن شتيرنبرج نيابة عن التكتل الأوروبى : "إن التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في بيلاروس فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020 يحتاج إلى اهتمام عاجل من مجلس حقوق الإنسان".

وتقرر الدول الـ 47 الأعضاء بالمجلس يوم الاثنين المقبل ما إذا كانت ستقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي ، وذلك عندما تبدأ الأمم المتحدة دورتها الخريفية السنوية .