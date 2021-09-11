نشرة الشروق الاقتصادية: بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 والتي جاء في مقدمتها:

347 مليار جنيه نصيب مصر من حجم الصناعة المصرفية

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321.7 مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفى المصرى.

معيط أضاف أن الصكوك السيادية تمثل بديلاً جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة

هذا، وأعلن أيضًا، محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم البدء هذا الشهر في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

وأكد أن الوزارة تمضي بقوة للإسراع في مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية؛ مما تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.

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بيع 983 قنطار قطن في أحدث المزادات بالفيوم

أقفلت أحدث جلسات المزادات العلنية لبيع الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022، على سعر 3865 جنيها للقنطار الواحد بمحافظة الفيوم.

وكان سعر فتح المزاد طبقا للاحصائية الواردة من هيئة تحكيم واختبارات القطن قد بلغ 2619 جنيها، حيث تمت الترسية لصالح شركة "أولام إيجيبت" لعدد 872 كيس بوزن 983 قنطارا، وتم توريد الكمية إلى محلج الفيوم المطور.

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مستثمرو مرسى علم يدعون للترويج عالميا للمدينة

قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري مرسى علم، إن ضم هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان قد يكون فرصة قوية لإعادة تنمية مدينة مرسى علم لما تتمتع به وزارة الإسكان من خبرات وإمكانيات في تأسيس وإنشاء المدن الجديدة من طرق وخدمات وإنشاء داون تاون للمدينة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن مدينة مرسى علم من المدن الساحرة التي ينتظرها مستقبل كبير جدا وهي قبلة السياحة الألمانية والإيطالية والتشيكية، وتتميز بشواطئها الرائعة والمياه الصافية وسياحة الغوص؛ لمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية للشعاب المرجانية وركوب الأمواج وسياحة السفاري، والمحميات الطبيعية.

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مباحثات مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز التعاون

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة –إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية- سبل تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة.

السعيد أكدت، استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي مجموعة البنك، والمتضمن انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات الأعضاء، مشيرة إلى حرص مصر على ظهور الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، كونه فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين الجانبين.

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وزيرة الصناعة أيضًا تبحث مع المؤسسة الإسلامية سبل التعاون

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حاليا في مصر، وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جامع، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لتوسيع نطاق استفادة الفئات والأنشطة الصناعية من البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة وتعزيز التعاون الفني لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقطاعات الصناعية المستهدفة.

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ورشة عمل عن التدفقات المالية غير المشروعة في مصر

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل "إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر"، وذلك برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وبتنسيق وحدة التنمية المستدامة، برئاسة منى عصام رئيس الوحدة بالوزارة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية، والشركاء الدوليين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وأشار أحمد كمالي إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة عن الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر، بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك في مارس 2021، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومختلف شركاء التنمية بما في ذلك وكلاء الأمم المتحدة.

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