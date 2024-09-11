إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

أصيب خمسة أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مشاجرة بين عائلتين باستخدام الأسلحة والشوم والعصى، وذلك في قرية كلح الكرنك التابعة لمركز إدفو في محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث مركز شرطة إدفو إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية كلح الكرنك باستخدام العصى والشوم والأسلحة النارية.

انتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو إلى موقع المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.



وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 مصابين بطلقات نارية إثر تداولهم إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، وجرى ضبط عدد من أطراف المشاجرة بواسطة رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، لتحقيق معهم

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.





