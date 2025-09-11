الصين تعلن تقدما ملحوظا في الاستجابة لتغير المناخ والسعي لتحقيق أهداف الكربون المزدوجة

أظهر تقرير، قدم إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن الصين حققت تقدما ملحوظا في معالجة تغير المناخ، وتعزيز أهداف ذروة الكربون والحياد الكربوني، المعروفة بأهداف الكربون المزدوجة.

ووفقا للتقرير، الذي قدمه وزير الإيكولوجيا والبيئة هوانج رونج تشيو نيابة عن مجلس الدولة، ونقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، فقد أنشأت الصين أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة في العالم، وطورت أكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة، وساهمت بربع مساحة المناطق الخضراء المضافة حديثا في العالم.

وأشار التقرير، الذي قدم أمس الأربعاء، إلى أن التحولات الطاقية والصناعية في الصين حققت نتائج ملحوظة، إذ بلغت القدرة المركبة المدعومة بالوقود غير الأحفوري 60.9% من إجمالي القدرة المركبة بحلول نهاية يونيو 2025.

ولفت التقرير، إلى إحراز تقدم في مجالات أخرى، من بينها المباني الخضراء والنقل النظيف ومنخفض الكربون وسوق تبادل الكربون الوطنية، مضيفا أن الصين قدمت مساهمات مهمة في الحوكمة المناخية العالمية.