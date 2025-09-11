مقتل طفل وإصابة عدة أطفال جراء اقتحام سيارة لحضانة قرب تورونتو بكندا

لقي طفل صغير حتفه عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات واجهة حضانة شمال مدينة تورونتو، قبيل موعد اصطحاب الأطفال إلى منازلهم يوم الأربعاء.

وقالت شرطة منطقة يورك إن الضحية يبلغ من العمر عاما ونصف العام فقط. كما أُصيب ستة آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و3 أعوام في الحادث، لا يزال أحدهم في حالة حرجة بعد ساعات من وقوعه.

وأوضحت الشرطة في مؤتمر صحفي أن ثلاثة من موظفي الحضانة أصيبوا أيضا في الواقعة التي حدثت قرب شارعي يونج ونوتنجهام في مدينة ريتشموند هيل.

وذكر الضابط كيفن نيبريجا أن السائق، وهو رجل في السبعينيات من عمره، أُوقف في موقع الحادث، مؤكدا أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن الحادث كان متعمدا.

وقال: "كما يمكنكم أن تتخيلوا، كان المشهد في غاية الفوضى. المعلومات الأولية تفيد بأن السيارة كانت في موقف المركبات، ولأسباب غير معروفة، اندفعت عبر الواجهة الأمامية".

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع الأطفال الآخرين وإبلاغ ذويهم بالحادث.