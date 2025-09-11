تقرير: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تقديم النادي الأهلي عرضًا لريناتو بايفا، المدير الفني السابق لفريقي فورتاليزا وبوتافوجو في البرازيل، لتدريب الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة أوجوجو البرتغالية أن النادي الأهلي قدم عرضًا للمدرب ريناتو بايفا، لتدريب الفريق، خلفًا لخوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للأحمر، والذي تمت إقالته قبل عدة أيام.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي تواصل مع البرتغالي، ريناتو بايفا، حيث عرض عليه تدريب الفريق، إلا أنه رفض العرض، مفضلًا عدم العودة لتدريب الأندية في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن بايفا أعرب عن سعادته بتقديم عرض من النادي الأكثر نجاحًا في مصر وإفريقيا، إلا أنه قرر رفض فرصة خوض تحدٍّ جديد، ليصبح رابع مدرب برتغالي للنادي، بعد مانويل خوسيه وخوسيه بيسيرو وريكاردو سواريش.

وكان ريناتو بايفا قد تولى تدريب فريق بوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، حيث تصدر مجموعته، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف، لكنه غادر البطولة بعد الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي، في الدور الثاني.