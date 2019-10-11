رسالة سلام من سانت كاترين للعالم تدعو للتسامح بين الأديان

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمام الدولة بملتقى سانت كاترين للتسامح الديني موضحا أنه يعكس عظمة مصر في تعايش أهل الأديان معا على أراضيها على مر التاريخ حيث تتعانق المساجد والأديرة وتحمل جانبا هاما من العيش والتسامح بين اتباع الأديان السماوية.

جاء ذلك في كلمه لوزير الأوقاف خلال حضوره الملتقى نائبا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الأوقاف إن المصريين جميعا يعتبرون أن من واجبهم حماية الكنائس والمساجد معا باعتبارها دور عباده الله، ومن مات في الدفاع عن دور العبادة شهيد عند الله.

واستنكر ما قامت به جماعات الإرهاب من استهداف للمساجد والكنائس في إطار استهانتها بالحياة الإنسانية وقيمها.

وأكد أن جميع الأديان السماوية تحرم قتل أي مواطن بغض النظر عن عقيدته وديانته، مشيرا أن الأديان السماوية ترفض القتل والسرقة وتحث على التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء محمد فودة، أن سانت كاترين تشهد بداية طفرة تنموية شاملة حيث تم رفع كفائه الطرق من مدينة دهب إلى سانت كاترين ومن سانت كاترين حتى طريق المطار الذي يشهد هو الآخر تطويرا شاملا حيث سيتم تجهيزه ليستقبل الطائرات الكبيرة بالإضافة إلى طائرات الشارتر.

وأشار إلى افتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بسانت كاترين عقب تطويرها مع الحفاظ على مظهرها التاريخي بالتعاون مع وزارة الثقافة.

كما أعلن المحافظ أنه قام بوضع وضع حجر الأساس لمسجد الوادي المقدس الكبير "التجلي" برفقة وزير الأوقاف والذي سيتم الانتهاء منه خلال عام وسيتم افتتاحه في ملتقى سانت كاترين في نسخته السادسة، بالإضافة إلي فندق يستوعب الرحالات السياحية والوفود بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة باعتبار سانت كاترين محمية طبيعية.

وأكد المحافظ أن سانت كاترين هي البقعة المقدسة والمكان الوحيد الذي تجلى فيه الله لنبيه موسى ويستحق زيارة جميع وفود العالم، مؤكدا على إرسال رسالة أمن وسلام من البقعة المقدسة مطالبا جميع وكالات الأنباء ومراسلي الصحف بإيصالها لجميع أنحاء العالم.

وطالب محافظ جنوب سيناء وسائل الإعلام بنقل الحقيقة للعالم عن الأمن والأمان الذي تتمتع به سانت كاترين، قائلا : "قولوا الحقيقة وادعوا الناس في الخارج يزوروا هذا المكان الرائع"، مضيفا أن سانت كاترين تتميز أيضا بالسياحة الرياضية.

وردا على إمكانية عمل "تليفريك" في سانت كاترين، قال المحافظ "نظرا لكون سانت كاترين محمية طبيعية فلا يمكن عمل أي إنشاءات عليها إلا بموجب شروط معينه وجاري بحث هذا الأمر.

بدورها، أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أهمية ملتقى التسامح الديني والذي يشهد تطويرا ملحوظا كل عام، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يعكس تطبيق مبادئ التسامح على أرض الواقع.

وقالت: "إن ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان يأتي في إطار مبادئ الدولة المصرية بالحفاظ علي المواطنة والهوية الوطنية التي نحرص على أن ننقلها للمصريين في الخارج بموجب توجهات دولة مصر الحديثة التي يحرص رئيسها على التوجه إلى الكاتدرائية في العيد وغرس قيم المواطنة.

وأكدت أن القيادة السياسية تسعى للعمل على مواجهه التطرف بكل أشكاله، وأنه لم يستطع أحد أن يفرق بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم لأن "المصريين شعب يؤمن أن مصيره واحد".

وتوجهت الوزيرة بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، على تنظيم ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان والذي يعد رسالة سلام للعالم.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن ملتقي تسامح الأديان بسانت كاترين يعكس حالة التحضر التي يعيشها الشعب المصري العظيم والذي يحافظ على هويته ووحدة نسيجه.

وقالت إن الملتقي سيشهد حفلا فنيا إبداعيا يتضمن حاله مزج عظيمة من خلال مجموعة أصوات تعبر عن الصلوات من كل الأديان المختلفة.

بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان يعد أحد مفردات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، والتي تحرص على نشر التسامح وتدعيم قيم المواطنة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على الحفاظ على قيم التسامح بين نسيج المجتمع المصري، وتسعي الحكومة لتنفيذ تلك الرؤى ويمثل ملتقى سانت كاترين للتسامح نموذجا مهما للجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأضاف وزير الشباب أن سانت كاترين تترك أثرا طيبا في كل من يزورها نظرا لما تتميز به من معجزة المكان الذي يحمل طبيعة إبداعيه خاصه لا توجد في أي مكان في العالم.

وقال: "سانت كاترين تحمل رسالة تسامح للعالم"، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تحرص على الاهتمام بالمدينة وتطويرها وتم افتتاح ملعبين جديدين لخدمة شبابها مؤخرا وسيتم دعم كل المجالات الرياضية في المدينة.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن سانت كاترين تتميز بطبيعة خاصة يصعب تكرارها في أي مكان بالعالم فضلا عن تميزها بطابع خاص نظرا لما تحتويه من مزارات دينية يتشوق الكثير لزيارتها، مضيفا أن سانت كاترين تتميز أيضا بالرياضات الشاطئية وتسلق الجبال نظرا لطبيعتها المتميزة.

وأعلن وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على تطوير عدد من مدن محافظة جنوب سيناء ومنها مدينة الطور والتي سوف تشهد تطورا كبيرا ومنطقة رأس سدر من حيث البنية التحتية وشبكة الطرق، فضلا عن تطوير التجمعات البدوية على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب النائب عمرو صدقي، إن سانت كاترين مدينة لها طبيعة خاصة تؤهلها للترويج لسياحة رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف أن سانت كاترين تتميز بأرضها المقدسة التي يخرج منها 25 نباتا طبيا لا يزرع في أي مكان في العالم، فهي مكان استشفائي روحاني وتعد قبلة للعالم كلة لتنقية الروح والجسد.