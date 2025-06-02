قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي بيراميدز حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا في أفضل مواسمه الكروية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «والله نادي جبار وقوي وجميل ولاعيبة محترمة والناس تعبت.. الحمد لله على فوز بيراميدز ونجاته من لعنة صن داونز القوي والغدار».

ولفت أديب إلى أن هناك من تحدث عن إمكانية أن يخرج بيراميدز بموسم صفري، لكنه عقب: «صفري ليه.. الحمد لله كسبوا بطولة وإن شاء الله ينافسوا على الكأس أمام الزمالك ولديهم فرصة لكن الزمالك فرصته أكبر».

وأوضح أن البطل في هذه المباراة كان بيراميدز وكان الجمهور المصري الذي وصفه بالعظيم والأصيل، مشيدًا أديب بحرص الجمهور على الحضور في ستاد الدفاع الجوي وتشجيع نادي بيراميدز في المباراة، وأكد أن النادي السماوي مثّل مصر في البطولة والتتويج باللقب.

وتحدث عن لاعب بيراميدز رمضان صبحي قائلًا إنه كان يطمح في تحقيق بطولة مع بيراميدز وحقق الكثير مع النادي السماوي، مشيدًا بلاعبي بيراميدز وإدارة الفريق ومدربه.

وأشار إلى أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي فريق قوي وكان يشعر بإمكانية العودة في المباراة حتى وقتها الأخير.

وتوج فريق بيراميدز بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1-1.

وفاز بيراميدز بثنائية فيستون مايلي وأحمد سامي، بينما أحرز راينرز الهدف الوحيد للضيوف.