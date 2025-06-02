مدير التنمية البريطاني في دمشق لبحث التعاون في المجال الإنساني

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أجرى مدير التنمية البريطانية السورية، بيتر ماكديرموت، اليوم الاثنين، زيارة إلى دمشق، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة"إكس" للتواصل الاجتماعي، إنه أجرى مباحثات رسمية والتقى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وتعد زيارة مدير التنمية البريطاني خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والحكومة، بهدف دعم الجهود الإنسانية والتنموية.

والتقى ماكديرموت في 25 مارس الماضي، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي حينها بتقديم حوالى 5ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا.

وفي الشهر الماضي ،قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.