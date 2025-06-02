أمريكا: إصابة 11 شخصا واعتقال مشتبه به بعد هجوم بسكين في ملجأ للمشردين

قال متحدث باسم الشرطة، إن هجوم طعن بسكين في ملجأ للمشردين بمدينة سالم في ولاية أوريجون الأمريكية أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى مساء الأحد وتم اعتقال شخص.

وقالت أنجيلا هيدريك، من إدارة شرطة سالم في بيان، إنه تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة السابعة والربع مساء الأحد إلى مقر بعثة الإنجيل الاتحادية التبشيرية.

وأضافت أن الضحايا أصيبوا بـ"جروح مختلفة" وأن حالتهم غير معروفة.

وقال المدير التنفيذي كريج سميث لشبكة "ان بي سي نيوز"، إن منفذ الهجوم كان جديدا على البعثة، حيث قضى ليلة السبت هناك، وكان على وشك التسجيل لليلة ثانية عندما دخل في شجار.

وقال سميث: "شيء ما أثاره، وكان يحمل سكينا في حقيبته".