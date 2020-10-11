البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة وثلاثين (قبل الأخيرة) من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت اللجنة مباراة الأهلي وبيراميدز لـ الحكم الدولي محمود البنا (حكم ساحة)، ويعاونه الدوليين "أحمد حسام"مساعد أول"، أحمد توفيق طلب "مساعد ثان"، ومحمد حسن"حكم رابع"، ومحمود دسوقي "حكم فيديو"، مصطفى عثمان "حكم مساعد فيديو".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 85 نقطة، حصيلة 32 مباراة فاز في 27 وتعادل في 4 مواجهات وتعرض للهزيمة مرة وحيدة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، جمعهم من 32 مباراة، فاز في 19 لقاءً، وتعادل 6 مباريات، وخسر 7 مرات.