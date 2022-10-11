 زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرق تايوان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرق تايوان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:00 ص
ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن زلزالا بقوة 5.9 درجة وقع قبالة سواحل شرق البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما وقع مركز الزلزال على بعد 59.3 كيلو متر شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 17.9 كيلومتر.

وبلغت شدة الزلزال 3 درجات في مناطق أخرى في هوالين وييلان، وكذلك في تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان ومقاطعة هسينشو ونانتو.

ولم تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.

وتقع تايوان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية..ويمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه.

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