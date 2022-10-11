الخارجية الفرنسية: إيران تحتجز لديها حاليا 5 فرنسيين

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك خمسة فرنسيين محتجزون حاليا في إيران.

وقالت كولونا لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية، إنها تعتزم الحديث إلى نظيرها الإيراني بشأن القضية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وإنها طالبت مجددا بالإفراج الفوري عن مواطنيها.

وكانت وزارة الخارجية بباريس اتهمت إيران في الأسبوع الماضي باحتجاز زوجين فرنسيين كانت اعتقلتهما في مايو الماضي "كرهائن دولة"، وعرضهما على التلفزيون بطريقة غير لائقة.

وأفادت تقارير بأن المواطنين الفرنسيين اعترفا بالتحريض على تنظيم احتجاجات في إيران، وبأنهما كانا عميلين لأجهزة المخابرات الفرنسية.

من ناحية أخرى، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الزوجين دخلا إيران بتأشيرة سياحية في مايو، إلا أنهما التقيا بأعضاء من مجتمع التدريس في إيران ممن شاركوا فيما بعد في التجمعات الاحتجاجية التي نظمها معلمون بعد بضعة أيام.

وقامت المخابرات الإيرانية باعتقال الزوجين قبل موعد مغادرتهما مطار طهران.