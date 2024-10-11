أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2024 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج، وهي الكاتبة الكورية الجنوبية الأولى في التاريخ التي تحصد الجائزة. وجاء في حيثيات فوزها بالجائزة: "لنثرها الشعري الشديد الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية."

ومن بين رواياتها المترجمة إلى اللغة العربية: "أفعال بشرية"، "النباتية" التي فازت بجائزة "مان بوكر" الدولية عام 2016، "دروس يونانية"، وأحدث أعمالها المترجمة إلى اللغة العربية "الكتاب الأبيض". في السطور التالية، نحاول التعرف على بعض تلك الأعمال المترجمة إلى العربية.

* النباتية

تأخذنا رواية "النباتية" إلى عوالم مليئة بالإنسانية ومشحونة بالعواطف حتى الاستهجان، وسط صراعات سطوة العائلة ورتابة المجتمع، واستهلاك الذات في طاحونة اليوميات. تستيقظ يونغ هي، بطلة الرواية، فجأة من حلمها رافضة تناول أي نوع من اللحوم، وتتخذ من النباتية مسارًا لتغذيتها.

يتكشف لنا رويدًا رويدًا أن للقرار فلسفته الخاصة، التي تجذب أيضًا زوج شقيقتها الكبرى ليخوضا علاقة حميمية حد التماهي بين جسدين دون أن ينطقا بكلمة واحدة.

يتماهيان في مشهد جسدي واحد للوحة ملحمية تشكل حيزًا كبيرًا من فانتازيا الرواية. يتداخلان في مشهد سريالي يرسمه ويوثقه زوج شقيقتها، الرسام، الذي ظهر فجأة كشخصية محورية بعد أن كان هامشيًا في فصول الرواية الأولى.

تطرح الرواية سؤالًا قاسيًا عن مسببات الحياة ومبررات البقاء من خلال رفض بطلتها لأي وسيلة من وسائل إدخال الغذاء لجسدها، وكأنها تقول: لا شيء يستحق البقاء سوى بضعة ورود وأشجار قد تنمو من أجسادنا إذا ما التصقنا بالأرض لنستمد قوتنا منها. تجسد الرواية فكرة استسهال الموت في سبيل الفكرة، وتهزأ بنا لأننا نواصل حياتنا بشكل رتيب مقارنة بانتفاضة النباتية.

فازت الرواية المميزة عام 2016 بجائزة "مان بوكر"، وقام بترجمتها محمود عبد الغفار، وصدرت عن دار تنوير.

* الكتاب الأبيض

كتبت هان "الكتاب الأبيض" أثناء إقامتها في وارسو، مدينة تحوم فيها ظلال الماضي العنيف. تجد هان نفسها مطاردة بحكاية أختها الكبرى التي ماتت بعد ساعتين فقط من ولادتها. تستكشف الرواية الأشياء البيضاء: القماط الذي كان في الوقت نفسه تابوتًا لأختها، حليب الأم الذي لم تستطع أختها أن تشربه، والصفحة الفارغة التي حاولت أن تعيد كتابة القصة فيها.

من خلال لغة شاعرية مكثفة، تجوب الراوية شوارع المدينة المكسوة بالثلوج، حيث المباني التي سحقت خلال الحرب. تتداخل هوية تلك الشوارع وتتشابك، وتجد الراوية نفسها تسأل: "هل يمكنني أن أمنح أختي هذه الحياة؟" قام المترجم محمد نجيب بترجمة الرواية، وصدرت عن دار تنوير.

* أفعال بشرية

تواجهنا هان في رواية "أفعال بشرية" بأحد أهم أسئلة العصر: ما هي الإنسانية؟ تعد الرواية شهادة جريئة عن انتفاضة مدينة غوانغجو عام 1980، وتحكي قصصًا شديدة الخصوصية ولكنها عالمية في إنسانيتها.

تواصل هان كانج طرح أسئلتها المميزة حول العنف البشري وثقل الضمير وصعوبة أن تكون إنسانًا، وشقاء أن تكون ناجيًا. لم تقع الكاتبة في فخ السرد التاريخي الممل، بل قدمت مرثية حزينة وشهادة عن الباقين والراحلين. قام المترجم محمد نجيب بترجمة الرواية، وصدرت عن دار تنوير.

* دروس يونانية

تعزز رواية "دروس يونانية" تعاطف هان كانج الجسدي مع قصص الحياة المتطرفة. الرواية التي صدرت عام 2011، تدور حول علاقة استثنائية بين امرأة شابة فقدت قدرتها على الكلام بعد سلسلة من التجارب المؤلمة، ومعلمها في اللغة اليونانية القديمة الذي يفقد بصره. من عيوبهما المتبادلة، تتطور علاقة حب هشة.

الكتاب هو تأمل حول الفقدان، والحميمية، والشروط النهائية للغة. ترجمها عن الكورية محمد نجيب، وصدرت عن دار تشكيل.