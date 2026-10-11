مسلح يقتل 4 من أفراد عائلة واحدة وينتحر بولاية جورجيا الأمريكية

لقي أربعة أفراد ومطلق النار حتفهم في أعقاب ما يرجح أنه جريمة قتل وانتحار في منزل بريف ولاية جورجيا الأمريكية في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقال مسؤولون إن الضحايا هم أفراد بالغون من عائلة مطلق النار، الذي توفي انتحارا. وعثر عليهم في منزل العائلة على أطراف مدينة دوجلاس، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالي 200 ميل جنوب شرق أتلانتا.

وقال برانين برويت، رئيس شرطة دوجلاس، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: "يعتقد المحققون أن هذه كانت جريمة قتل وانتحار على ما يبدو، وشملت أفرادا من العائلة المباشرة ممن يقيمون في المنزل".

واستجاب الضباط لمكالمة طوارئ أجرتها إحدى الضحايا بعد الساعة 11 مساء بقليل، وعثروا على امرأة على قيد الحياة في موقع الحادث. وبعد نقلها إلى مستشفى قريب، أعلنت وفاتها، مما رفع حصيلة الوفيات إلى خمسة.

ولم ترد شرطة دوجلاس على الرسائل الإلكترونية والمكالمات التي تطلب المزيد من المعلومات.