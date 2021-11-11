حماية المستهلك يضبط مئات المخالفات في 14 محافظة مختلفة

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظات، عددا من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وتمكن فرع الجهاز بالإسكندرية من ضبط مصنع للعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل بدون تراخيص ومخالف لقانون حماية المستهلك، كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 30 محلا تجاريا ومخبزا وكافيتريا ومطعما، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الغلق الإداري ضد 17 محلا تجاريا ومطعما وكافتيريا وصيدلية، وذلك لمزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة، ضبط 3 محال تجارية مختلفة النشاط التجاري وذلك لعدم إصدار فواتير قانونية والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبفرع أسوان، تمكن الجهاز من ضبط كمية من اللحوم الضاني مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وفي سوهاج ضبط الجهاز أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية وبه كمية من السكر مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وضبط 10 محال تجارية وتحرير 10 محاضر لوجود عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأه بدون ترخيص.

واستطاع فرع الجهاز ببني سويف، ضبط وغلق معملين للتحاليل الطبية لمخالفة إشتراطات الترخيص وضبط كمية من الأدوية المخدرة المحظور تداولها وأخرى خاصة بالمستشفيات ومحظور تداولها خارجها وأدوية وكيماويات مجهولة المصدر، وتحرير 25 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية مختلفة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

فيما تمكن فرع الجهاز بالدقهلية، من ضبط 45 طن أعلاف وخامات مجهولة المصدر بأحد المصانع يعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 10 أطنان حبيبات بلاستيك بأحد المصانع التي تعمل بإعادة تدوير أكياس القمامة، كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 25 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وضبط فرع الجهاز بالمنوفية مصنع لتصنيع مكسبات الطعم به 850 كجم مواد خام بالإضافة إلي طن ونصف بهارات مجهولة المصدر، وطن ونصف من مادة صمغية غير معروف مكوناتها أو مصدرها إضافة إلي 500 لتر من مادة الفورمالين وكمية من الكحول مجهولين المصدر داخل أحد مصانع المنظفات.

وفي فرع أسيوط، تم تحرير 40 محضر غلق إداري وتشميع ضد عدد من المنشأت الطبية ممثلة في عيادات، ومعامل تحاليل وذلك لضبط عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط أدوية مهربة ومستوردة ومنتهية الصلاحية، وتحرير 44 محضرا ضد عدد من المنشأت التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود تراخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقًا لقانون حماية المستهلك، وضبط كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط فرع الجهاز ببورسعيد، كمية من المكملات الغذائية تحمل الصفة الدوائية وكمية من بودرة ISO بروتين بعدد من الصالات الرياضية التي تعمل بدون ترخيص وغير المصرح لها بحيازتها أو تخزينها أو تداولها، وبفرع البحيرة، ضبط الجهاز 11 مركزا طبيا تعمل بدون ترخيص وضبط أحد الأشخاص منتحل صفة كيميائي تحاليل طبية، كما تم ضبط كمية من أعلاف الدواجن و400 عبوة مواد غذائية و750 كجم كريمه بقري داخل مخزنين للمواد الغذائية ومصنع ألبان يعمل بدون ترخيص، وضبط كمية من زيوت السيارات منتهية الصلاحية داخل أحد محلات زيوت السيارات، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت.

وفي السويس، ضبط الجهاز كمية من اللحوم والمعجنات والدجاج بها تغير في الخواص الطبيعية بمطعمين للمشويات، وتم إعدام الكميات المضبوطة، وبالشرقية، الجهاز ضبط 4 مصانع تعمل بدون ترخيص وضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر ضد عدد من المعامل وتطبيق عقوبة الغلق الإداري وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة وأخري منتهية الصلاحية وأدوية ثلاجة محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة بالإضافة إلى أدوية تؤثر علي الحالة النفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتحرير 20 محضر لعدد من المحلات التجارية وضبط مستودع أنابيب وتحرير محضر لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبمحافظة المنيا، ضبط الجهاز 2 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية (لحوم ومصنعاتها وسكر مدعم) مجهولة المصدر بعدد من المحال التجارية، وضبط سيارة نقل بها كمية من السكر المدعم المحظور تداوله خارج المنافذ الحكومية، كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، وتحرير 15 محضرا لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونقص الاشتراطات الصحية.

وتمكن الجهاز بالقليوبية من ضبط طن من السمن و250 كجم سكر و200 كجم مربي و700 كجم من الجبن المطبوخ مجهولين المصدر وكمية كبيرة من الحلوي تقدر بـ55 ألف قطعة معده للبيع بـ3 مصانع تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط كميه من الفلاتر وشمع الفلتر غير مدون عليها بيانات.

وكفر الشيخ، ضبط الجهاز شخص يدير شقة بدون ترخيص لتصنيع الأجهزة الطبية لعلاج ضعف الانتصاب والتبول اللاإرادي والتحفظ على 3050 قطعة مستلزمات تدخل في تصنيع الأجهزة الطبية، كما تم ضبط مصنعين لتجميع اللمبات الليد تحتوي على 776 ألف عبوة كرتون فارغة معدة للتعبئة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات شهيرة مما يعد تضليلًا للمستهلكين، و100 ألف دواية معدن و30 ألف باغة بلاستك و3 آلاف لمبة ليد غير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية وأخر لتعبئة السكر يعملان بدون ترخيص.