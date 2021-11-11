يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى المحافظة، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة وزير النقل و الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث قام بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالخارجة، وتفقد أعمال تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية بمدينة الخارجة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعتبر أول مجمع مصالح حكومي مُميكن على مستوى المحافظات.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد إن هناك مشروعات يتم تمويلها عن طريق المحافظة، والتي من بينها مبنى المديريات ومبنى الجهات الحكومية المتعددة، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى المول التجاري"، ومبنى إداري لديوان عام المحافظة، ومبنى محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، ومبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، بالإضافة إلى مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى الانتهاء من بعض الأعمال، وتشمل إنشاء النصب التذكاري بمدخل مطار الخارجة، وتغيير مسار طريق الخارجة أسيوط وعمل طريق اتجاه واحد يخدم المجمع وتنفيذ ممشى سياحي متنفس لأهل المحافظة، بالإضافة إلى طريق جديد يحمل مسمى 30 يونيو اتجاه واحد جنوب المجمع، بجانب إنشاء حديقة 30 يونيو شمال المجمع.

وتفقد رئيس الوزراء، مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 14 ألف منزل بالخارجة، وافتتح مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعى، وتفقد مشروع مبادرة إنتاج الحرير والصوب الزراعية والاستزراع السمكى، وتفقد أعمال إنشاءات جامعة الوادى الجديد، وافتتح ممشى الدراجات وشهد إنطلاق ماراثون الدراجات.

وتشمل زيارة رئيس الوزراء للوادى الجديد، ، افتتاح مركز خدمات المستثمرين ، وإفتتاح المدرسة اليابانية، وتفقد كلية الطب، وافتتاح مكتب بريد الخارجة، وتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفقد مجمع تمور الوادى الجديد، وحضور مراسم انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى جولة على المشروعات التنموية المختلفة، وتفقد مشروع فوسفات ابوطرطور، وعرض لاعمال المشروع القائم عليه شركة فوسفات مصر، وعرض مقترح إعادة تأهيل خط سكة حديد ابوطرطور - سفاجا .