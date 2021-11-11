رئيس جامعة سوهاج يتابع تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني ويعلن موعد أولى الاختبارات الإلكترونية

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق عمل منظومة الكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير مركز الخدمات الإليكترونية، ومدير وحدة MIS، ومسئول شركة الأنظمة الإلكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسئولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.



وصرح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن منظومة الكتاب الإلكتروني يتم تنفيذها بجامعة سوهاج فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى، بما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصة مخصصة، لذلك تم التعاقد مع شركة الأنظمة الإلكترونية بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية.



وقال "عبد الخالق"، إن الاجتماع جاء لمتابعة آليات مراحل التنفيذ، والوقوف على النسب الفعلية المنفذة، والاستعداد لإطلاق أول اختبار إلكتروني عبر المنصة، مضيفاً أنه سيتم عقد أول الاختبارات الإلكترونية الدورية للطلاب في الفترة من ١٣ حتي ١٨ نوفمبر الجاري لجميع كليات الجامعة، على أن يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس بتقييم تلك الاختبارات وإعلان نتائجها للطلاب بحد أقصى يوم ٢٥ نوفمبر.



وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن الجامعة تحرص دائما على تبنى ما يصلح لأطراف المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التعليم الهجين كانت بمثابة نواه للتحول إلى التعليم الإلكترونى ومنه إلى الكتاب الإلكترونى .



وأكد الدكتور أحمد مسعود مدير وحدة MIS، أن فريق الدعم الفني متاح بصورة دائمة من خلال وحدات ال it الموجودة بالكليات، إلى جانب فريق الدعم الفني الموجود بوحدة الmis، والذي يقوم بالرد على استفسارات السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب المستخدمين للمنصة.