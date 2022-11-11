عمرو أديب: صورة الرئيس السيسي مع نانسي بيلوسي خلت الأعداء يلطموا

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية دلالة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.



واستقبل الرئيس السيسي، نانسي بيلوسي وتم التقاط صورة لهما شوهدت فيها نانسي وهي تتكئ على يد الرئيس.



وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة: "الصورة دي خلت الأعداء يلطموا".



وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، كان مثاليا للغاية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في حالة جمال.



وذكر أن هذا الأمر هو إحدى نتائج قمة المناخ COP27، قائلًا: "فيه ناس كتير قالت المؤتمر ده هيعملنا إيه.. المؤتمر عملنا أكتر مما نتخيل.. البلد دي جالها خير كتير من المؤتمر.. مصر جابت جون جميل جدا".



ولفت إلى أن قمة المناخ جذب 99.9% ممن وصفهم بـ"معلّمي العالم".



وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السيسي، في شرم الشيخ، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، بعد يوم من استقبال الرئيس السيسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.