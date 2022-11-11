أظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية في أول 10 أيام من نوفمبر انخفضت بشكل طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي على خلفية الطلبات الضعيفة على الرقائق والأجهزة المحمولة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن دائرة الجمارك الكورية قولها إن قيمة صادرات البلاد خلال الأيام العشرة الماضية من الشهر الجاري انخفضت بمقدار 8ر2 % من 2ر18 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق إلى 7ر17 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 7ر6% على أساس سنوي إلى 8ر19 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مما أدى إلى عجز تجاري قدره 05ر2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد هبطت صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق، وهي عنصر التصدير الرئيسي للاقتصاد المحلي، بنسبة 9ر26% خلال أول 10 أيام من الشهر إلى 7ر2 مليار دولار، كما انخفضت صادرات الأجهزة المحمولة بمقدار 2ر13% إلى 700 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وفي المقابل، قفزت صادرات البلاد من المنتجات البترولية بنسبة 64% لتبلغ 9ر1 مليار دولار، وارتفعت صادرات السيارات بمقدار 8ر31% لتصل إلى 45ر1 مليار دولار وفقا للبيانات.

وبحسب الدول، وصلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر شريك تجاري، إلى 8ر3 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الثاني/نوفمبر بانخفاض 4ر25% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% إلى 3 مليارات دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وفيتنام بنسبتي 8ر6% و 2ر1% على التوالي خلال نفس الفترة.

وبلغت قيمة صادرات البلاد هذا العام 9ر594 مليار دولار حتى يوم 10 من الشهر الجاري بزيادة 8ر9% على أساس سنوي، بينما وصلت الواردات إلى 5ر632 مليار دولار بزيادة 2ر22% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6ر37 مليار دولار.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن قيمة الصادرات سجلت 48ر52 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض 7ر5 % من 7ر55 مليار دولار قبل عام. كان هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ انخفاض بنسبة 6ر3% في أكتوبر 2020.