محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة الجمعة ويفتتحان مسجدا بسيدي سالم

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة في مسجد المحافظة المجاور للديوان العام، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما شهدت قرية العقارية التابعة للوحدة المحلية بقرية التفتيش بدائرة مركز ومدينة سيدي سالم، افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، تم إنشاؤه بالجهود الذانية، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في إنشاء المسجد، وجميع المساجد التي تقام بالمدن والقرى، والتي تم افتتاحها، والمساجد التي سيتم افتتاحها، وتوفير فرش المساجد من قبل وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعبد المنعم نشوان رئيس قرية التفتيش والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم.