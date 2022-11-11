الحقيقة وراء تريند سيلفي الميكروباص وبائع الموز: تجار طيور وفاكهة وليسوا أفراد أمن

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انتشر بشكل كبير خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الرجال في منتصف العمر بشوارب كثيفة يستقلون ميكروباص، وتظهر على وجوههم ملامح الجدية، يلتقط أحدهم "سيلفي" لنفسه مع البقية من خارج الميكروباص.

وتداول رواد جميع مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع والصور المجتزأة منه، مطلقين على أبطال المقطع تعليقات طريفة، وأصبح من الشائع اعتبارهم من أفراد الأمن.

تقصت "الشروق" عن الحقيقة فتبين أن هؤلاء الرجال أبعد ما يكون عما شاع عنهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

فهم تُجار ومُلاك محلات لبيع الطيور بمنطقة السيدة زينب، واتجهوا خلال الفترة الأخيرة لإعداد فيديوهات قصيرة تتضمن مشاهد تمثيلية عبر خاصية ريلز التي يتيحها موقع فيس بوك.

وعقب تداول الفيديو الخاص بهم قبل أيام نشر رزق العياط، التاجر الذي يظهر في الفيديو أنه يخص إحدى رحلاته هو وأقاربه لمسقط رأسهم بمحافظة المنيا.

في نفس الفترة انتشرت مجموعة أخرى من الصور لعدد من تجار الموز في الشوارع، وشاع عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم أفراد أمن ومخبرون سريون.

بالتقصي عنها؛ تبين أن صاحب أشهر صورة منها هو في الحقيقة تاجر فواكه بمنطقة فيصل.

تاجز الموز ذو الشارب الكث دائم الوقوف بعربة خشبية خاصة به بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق بشارع فيصل في الجيزة، في الميدان القريب من منزل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث يبيع الموز وفواكه أخرى.