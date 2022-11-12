أحمد موسى: 11-11 تفويض جديد من الشعب للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن "11-11" يعد تفويضا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب والعنف والقضاء على الجماعات الإرهابية.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه ذهب إلى كل الأماكن التي حددتها جماعة الإخوان لحشد المتظاهرين ، مثل أكتوبر وميدان التحرير وصفط اللبن لفضح أكاذيب الإخوان، موضحا أنه أجرى بثا مباشرا من هذه الأماكن ليكشف أكاذيب الإخوان التي لم يستجب أي مواطن لهم.

وتابع: "الشعب المصري أدرك جيدا حجم المؤامرة جيدا التي تحاك ضد الدولة المصرية.. مفيش أي إخواني إرهابي نزل في أي شارع في أي محافظة، وده درس قوي للهاربين من الخونة".

وأوضح أحمد موسى، أن اليوم يعد شهادة دفن لجماعة الإخوان، مؤكدا أن الشعب المصري أثبت حبه للرئيس السيسي ودعمه، مطالبا أن يكون التعامل مع جماعة الإخوان مختلفا عما كان قبل 11/11.

وأكمل: "الشعب المصري حاجة والإخوان الإرهابيين حاجة تانية.. دول خونة كل الأوطان والأزمنة".

واتهم جماعة الإخوان بأنها خططت لتخريب وهدم الاستقرار في الدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=CoLP0eIsw3A