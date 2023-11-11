القسام: ندك حشدا للآليات الإسرائيلية غرب إيرز

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أفادت كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس)، اليوم السبت، بأن مقاتليها يدكون حشدا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وذكرت الكتائب عبر حسابها على منصة "تليجرام": "قواتنا تدك حشداً للآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وفي وقت سابق، ذكرت الكتائب أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة".

وتخوض كتائب القسام اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، ما تسبب بخروجه عنه الخدمة.