قصف إسرائيلي عنيف على مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام، صواريخ إسرائيلية تنهال على المستشفى، وسط حالة من الرعب بين الموجودين هناك.

وكان الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، قد أكّد في وقت سابق من اليوم، أنّ كل مستشفيات شمالي غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي المكثف على مدار الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أفاد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وقال القدرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، إن القصف مستمر في كل المناطق المجاورة والمحيطة بمجمع الشفاء.

وأضاف أن قناصة الاحتلال لا يفارقون المنطقة ويستهدفون بشكل مباشر كل من يتحرك على الأرض، واصفا ما يجري بأنه تحول خطير في الحرب على غزة.

وأشار إلى أنه لا يمكن لسيارات الإسعاف أن تتحرك لـ"سم واحد"، مناشدا كل الأطراف بالتدخل الفوري لوقف مجزرة قد تفوق مستشفى الأهلي المعمداني.

ولفت إلى أن المستشفى يضم ما بين 1500 و2000 جريح ومريض، وأكثر 1400 من الطواقم الطبية، فضلا عما بين 25 إلى 30 ألف نازح موجودين داخل مجمع الشفاء.