الأونروا: ارتفاع أعداد النازحين إلى مقراتنا إلى 778 ألف شخص

قال المتحدث باسم منظمة الأونروا كاظم أبو خلف: «نعمل بكل صعوبة وبشكل محدود، وبأقل من نصف الطاقم الذي يعمل في غزة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك ازدياد كبير في أعداد النازحين بالمقرات والمداس التابعة لمنظمة الأونروا، منوها بأن عدد النازحين بالمقار التابعة لوكالة غوث بغزة وصل إلى 778 ألفا حتى الآن، نتيجة نزوحهم من الشمال إلى الجنوب.

وأكد أن توقف مستشفى الشفاء والقدس زاد الطين بِلة فيما يتعلق بآخر تطورات الوضع الصحي بقطاع غزة، بعد نفاد الوقود تماما عنهما، مشددا على أن الأطباء في مجمع الشفاء بحالة صعبة جدا، حتى أنهم يلجئون إلى قرارات صعبة في المفاضلة بين الحالات وبعضها.

وذكر أن الكادر الطبي بالمستشفيات أصبح منهكا نفسيا وجسديا، وليس لديهم الطعام والشراب الكافي من أجل إمدادهم بقليل من الطاقة لمواصلة أعمالهم الشاقة على مدار الساعة، موضحا أن الأطباء يجرون عمليات البتر بشكل يدوي نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية وتردى الأوضاع الصحية.

وأشار إلى مشكلة توفر المياه الصالحة للشرب، حيث شح المياه في مناطق بقطاع غزة وتوفرها في البعض الآخر، وحتى هذه لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الدعم النفسي بشكل ملحوظ بين النازحين وخاصة من النساء والأطفال.

وعقب: «ما يحدث من قصف لكل شيء في القطاع ليس قصف من بدافع عن نفسه وإنما سباق حول مزيد من إراقة الدماء».