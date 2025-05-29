- 7 برامج دينية واجتماعية ووثائقية تكشف عن آداب الحج وأحكامه ومواقف من حج الرسول والتابعين والسلف الصالح

استعدت قناة "اقرأ"، بشكل خاص؛ لتغطية فعاليات موسم الحج لعام 1446 هـ، إذ خصصت القناة فرق عمل للمشاركة في نقل حي ومباشر لمناسك الحج من مشعر عرفات ومنى.

واستعدت القناة، في اليوم الخامس من شهر ذو الحجة؛ للمشاركة في نقل "ندوة الحج الكبرى" في دورتها الـ49، والتي تسبق أداء مناسك الحج، وتقام هذا العام تحت عنوان: "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، بحضور وفود وبعثات رسمية وعلماء من شتى بقاع العالم الإسلامي.

ومن ناحية أخرى، استعدت القناة لعرض باقة متنوعة من أهم البرامج الدينية والثقافية والفقرات التي تلقي الضوء على شعيرة الحج، وتوضيح الأثر الكبير الذي يحدثه ركن الحج في نفس المؤمن وسلوكه وحياته، ومنها برامج "آداب الحج وأخلاقياته" الساعة 6:15 مساء، تقديم د. محمد عبده يماني، وبرنامج "قضايا الحج" الساعة 6:30 مساء، تقديم د. إلهام شاهين، وبرنامج "مناسك" الساعة 7:30 مساء تقديم د. سعد الشثري، والبرنامج الوثائقي "وثائقيات الحج" الساعة 9:00 مساء، وبرنامج"إياك نعبد" الساعة 11:00 مساء تقديم اعتدال إدريس.

كما يعرض برنامج "أحكام الحج" الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، تقديم راضي سعيد، وضيفه الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، والبرنامج يتناول شعائر الحج وأحكامه، وبيان الأثر الذي يحدثه في نفس المؤمن وسلوكه وحياته، ليرجع كيوم ولدته أمه، من خلال التعرف على أسرار الحج وأنواره ومقاصده الروحية والاجتماعية والاقتصادية.

ويلقي البرنامج، الضوء على جملة من الرقائق والمواقف التي تعرض لها السلف الصالح والتابعين، التي تحلق بالقلوب والأرواح إلى عالم الأنوار فتتزود خير زاد وهو التقوى.

وتقدم القناة، برنامج "هكذا حج الرسول" الساعة 1.00 بعد منتصف الليل، تقديم د. صالح المغامسي.

ومن ناحية أخرى، تقدم القناة، بثا مباشرا ليوم وقفة عرفة، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى صلاة العشاء، ومتابعة نفرة الحجيج إلى مزدلفة، وتنقل القناة صلاة العيد من المسجد الحرام بمكة المكرمة.