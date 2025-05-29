نتنياهو يعلن قبول مقترح ويتكوف لوقف النار في غزة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، موافقتهم على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف النار في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن نتنياهو قوله إن إسرائيل تقبل مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وثيقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إطلاق سراح 9 محتجزين أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أنه بموجب وثيقة ويتكوف ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من المناطق التي سيطرت عليها شمال محور نتساريم، بحسب ما أوردته قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مشيرة إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم ستكون جادة