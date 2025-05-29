عاصفة ألفين الاستوائية تتشكل في المحيط الهادئ قبالة ساحل المكسيك الغربي

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تحولت عاصفة تدور في دوامة قبالة ساحل المكسيك الغربي إلى عاصفة استوائية، وفقا لما ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتقع عاصفة ألفين الاستوائية على بعد 1080 كيلومترا جنوب الجنوب الشرقي لحافة ولاية باخا كاليفورنيا. وبلغت السرعة القصوى للرياح 65 كيلومترا. وتتحرك بسرعة 17 كيلومترا صوب الشمال الغربي.

وقال مركز الأعاصير إنه لم تكن هناك مراكز ساحلية للمراقبة أو تحذيرات سارية في الساعة 1000 بالتوقيت الشرقي لأمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة في ساعة متأخرة من اليوم الخميس، ثم تضعف في ساعة متأخرة من غد الجمعة.