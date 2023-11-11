قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن فلسطين تمثل معيار الكرامة الإسلامية والإنسانية.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الاعتماد على قدرات العالم الإسلامي سبيل إنقاذ الأمة، وليس الاعتماد على القوى التي وصفها بـ«السلطوية».

وأشار إلى أن حماية الفلسطينيين تكمن في قلوب الشعوب، مؤكدا أن ما شهده قطاع غزة جسّد البشاعة التاريخية للقانون والإنسانية.

ولفت إلى تعرض غزة لحصار مدقع ما حولها لأكبر سجن حول العالم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك القانون الدولي الإنساني في العدوان على غزة.

ونوه بأن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة محظورة في العدوان على غزة، لافتا إلى أن معظم ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.