ميقاتي: العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين، أن لبنان «يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة».

وذكر أن «هذا الاعتداء يأتي ليضاف إلى كم من التحديات البنيوية والأزمات المتراكمة والملفات الشائكة»، وذلك حسبما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وشدد على أنه «لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده، من دون حسيب أو رقيب».

وذكر أن «العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة»، قائلًا إن «عدد الضحايا تجاوز حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص».

ولفت إلى أن «هذا التصعيد تسبب بإجبار حوالى مليون ومئتي ألف لبناني على النزوح في غضون ساعات معدودة، مما أضاف عبئا جديدا على كاهل الحكومة وعلى وضعها الداخلي المثقل بالأزمات المتتالية».

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.