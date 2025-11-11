أمريكا: مقتل مبشر مسيحي وابنته في تحطم طائرة متجهة إلى جامايكا في فلوريدا

قتل أب مبشر مسيحي وابنته إثر تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة في مهمة إغاثة من الأعاصير إلى جامايكا، في حي بجنوب فلوريدا الأمريكية.

وحددت منظمة الخدمة المسيحية "إشعال النار" ضحيتي تحطم الطائرة صباح يوم الاثنين، وهما مؤسس المجموعة، ألكسندر وورم (53 عاما)، وابنته سيرينا وورم (22 عاما).

وكان الثنائي يحملان مساعدات إنسانية إلى جامايكا، وفقا للمنظمة، عندما تحطمت طائرة من طراز بيتشكرافت كينج إير التي كانا يستقلانها في بركة مياه في منطقة سكنية بضاحية كورال سبرينجز في فورت لودرديل، حيث كادت أن تصطدم بالمنازل. وحتى صباح اليوم الثلاثاء، لم يبلغ المحققون عن وقوع ضحايا آخرين.

وتكرس منظمة "إشعال النار" جهودها "لتمكين الشباب من خلال البعثات والتبشير في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي"، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت. ووصف بيان صادر عن المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي عائلة وورم بأنها شغوفة بالعمل الإنساني وإيمانها المسيحي.

وقالت السلطات إن الطائرة المروحية سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فورت لودرديل التنفيذي في حوالي الساعة 10:14 صباحا يوم الاثنين، واستجابت الشرطة وفرق الإنقاذ من الحرائق لموقع التحطم بعد خمس دقائق فقط.