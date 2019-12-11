السلطات الأنجولية تكثف جهودها لمكافحة الجفاف جنوبي البلاد

كثفت السلطات الأنجولية جهودها من أجل مكافحة الجفاف في إقليم "كانين" جنوبي أنجولا الذي يعاني من الجفاف من حين لآخر منذ عام 1995.

وأوضحت السلطات الأنجولية -في بيان صادر عن الحكومة- أنها ستنفذ مشروعات لتجميع المياه وضخها عبر خط أنابيب لنقلها من منطقة كافو إلى منطقة كواماتو.

وأضافت السلطات أن المشروعات تتضمن إقامة سدين هما سد "كالكوفي" و"إندو" وتقدر تكاليف إقامتهما بمائتي مليون دولار.

وذكرت السلطات أن أكثر من 800 ألف شخص يعانون من الجفاف الشديد في إقليم "كانين"، وأن هناك أمالًا كبيرة في أن تؤدي هذه المشروعات إلى التخفيف من معاناتهم.

وتابع بيان الحكومة الأنجولية "يبلغ ارتفاع مشروع سد كالوفي 19 مترًا وطوله 1829 مترًا وعرضه 100 متر، وستكون لديه قدرة على تخزين 100 مليون متر مكعب مياه من حوض كافيلاي، وأن أكثر من 80 ألف شخص و182 ألف رأس من الماشية سيستفيدون من ذلك".

وأشارت السلطات الأنجولية إلى أن السد الآخر وهو سد إندو سيقام في منطقة كوانهام، ويبلغ ارتفاعه 26 مترًا وطوله 1288 مترًا، بينما تبلغ طاقة تخزينه 145 مليون متر مكعب من المياه، ويستفيد منه 55 ألف شخص بالإضافة إلى 600 ألف رأس من الماشية والمساعدة على زراعة 9200 هيكتار من الأراضي الزراعية.