مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تهتم بإفريقيا منذ تولي الرئيس 2014

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، إن مصر تهتم اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، مشيرًا إلى «أن لقاء الرئيس، في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو يونيو2014، كان مقدمة لما ينويه ويرجوه من خير للقارة السمراء»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «السيسي التقى بعدة رؤساء الدول الأفارقة وشرح لهم رغبته في العمل معهم لتحقيق تقدم القارة، وبدء عام جديد من التنمية»، لافتًا إلى توالي انعقاد المؤتمرات والمنتديات الإفريقية بالشراكة مع الصين وروسيا وفرنسا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى إمكانية عقد مؤتمر قادم مع بريطانيا، مردفًا: «بريطانيا كانت لا تود الدخول في هذا الخضم الإفريقي، ولكن نظرًا للثقة بالرئيس السيسي وأنه عقد مؤتمرات ذات ثمرة مفيدة للدول الكبرى والإفريقية فسيتم عقد العديد من اللقاءات والمنتديات».

وأوضح أن منتدى أسوان للتنمية والسلام، الذي انطلقت فعالياته اليوم، هام نتيجة الجهود المتوالية خلال السنوات الخمس الماضية من منتديات ولقاءات، متابعًا: «أتى وقت السلام والتنمية والبحث عن الحلول النهائية لوقف القتال والحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية والإرهاب، المنتدى يوضح أن إفريقيا حريصة على التقدم للأمام والدفع من الرئيس السيسي هام للغاية».

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في مدينة أسوان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.