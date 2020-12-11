قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى عقار شافي من فيروس كورونا، ولكن تم وضع بوتوكولات علاجية وصلت إلى نسبة شفاء جيدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن سباق اللقاحات اقترب من نهايته، مشيرًا إلى اختيار مصر للقاحات أمنة في المقام الأول ثم ذات فعالية عالية.

وأشار إلى إصابة بعض الحالات بالعدوى من فيروس كورونا مرة أخرى بعد تلقيهم اللقاح، والذين ظهرت عليهم أعراض بسيطة شبيهة بنزلات البرد العادية، موضحًا أن اللقاح الصيني أثبت فعالية بمنع الإصابة بالمرض بنسبة تقدر بنحو 86%.

وأكد أن اللقاح الصيني لا يمنع الإصابة تمامًا بفيروس كورونا، ولكن في حالة العدوى به مرة أخرى تكون الأعراض خفيفية، موضحًا أنه تم تجربته في أكثر من 45 دولة حتى الآن.

وأوضح أن هناك إختلافًا في تكنولوجيا إنتاج اللقاحات، لافتًا إلى اختيار مصر للقاحات ذات تقنية إنتاج تم اعتمادها مسبقًا في العديد من التطعيمات.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.



